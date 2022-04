Britney Spears zeigt erstmals ihren Mini-Babybauch

Bislang ist nur ein Mini-Bäuchlein unter der Kleidung zu erahnen. Die Vorfreude auf den Nachwuchs schmälert das bei Britney Spears aber nicht. Und auch ihre Fans gratulierten in den Kommentaren zur Schwangerschaft und wünschten der Sängerin, dass sie gut durch die nächsten Monate komme. „Ich kann den Bauch nicht abwarten“, schrieb ein Fan in Hinblick darauf, dass in Kürze noch viel mehr von Britneys Baby-Kugel zu sehen sein wird.