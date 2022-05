Ivica Osim: Gedenkstätte schon zweimal verwüstet

Die Nachricht vom Tod Osims hat viele Sturm-Fans am 1. Mai, genau am 113. Geburtstag des Vereins, bei einer Wanderung am Grazer Hausberg Schöckl erreicht. Noch am selben Tag wurde bei der Sturm-Tafel im Augarten, jenem Ort, an dem die Wurzeln des dreifachen österreichischen Meisters liegen, eine kleine Gedenkstätte eingerichtet.