Dolly Parton wird in die Hall of Fame aufgenommen

Country-Ikone Dolly Parton wird gegen ihren ursprünglichen Willen in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Die 76-jährige Sängerin der Hits „Jolene“ und „Islands in the Stream“ wurde am Mittwoch zusammen mit Eminem, Harry Belafonte, Lionel Richie und den Bands Duran Duran und Judas Priest mit einer Aufnahme in die Ruhmeshalle in Cleveland geehrt.