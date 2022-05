Estland: Nur Hochzeit und Scheidung nicht digital

„Krone“-Kommentar: Digital-Offensive mit Pappkarton

Just an jenem Tag, an dem die Tiroler Delegation in Begleitung der „Krone“ in Estland über den erfolgreichen Weg bei der Digitalisierung informiert wird, präsentiert ÖVP-Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck in Wien den „Digitalen Aktionsplan“ für die Universitäten - ausgedruckt auf einem Pappkarton. Ein Bild, das Bände spricht und freilich für viel Hohn im Netz sorgte.