Didi Kühbauer „musste“ beim LASK unterschreiben

Dietmar Kühbauer sagt, es wäre fahrlässig, ein Angebot von Fußball-Bundesligist LASK auszuschlagen. „Für mich ist der LASK ein Klub mit Riesenpotenzial.“ Dieses will der Burgenländer, der am Dienstag überraschend die Nachfolge von Andreas Wieland als LASK-Trainer antrat, schon bald wieder ausgeschöpft sehen. Natürlich weiß auch Kühbauer, dass sein Engagement in Linz aufgrund seiner Rapid-Vergangenheit kontrovers gesehen wird. Er will skeptische Fans mit Leistung überzeugen.