LIVE ab 18.30 Uhr: WSG Tirol will LASK ärgern

Mit den 3:2- bzw. 2:0-Siegen im Doppel gegen Ried verschafften sich die Tiroler jedenfalls eine hervorragende Ausgangsposition in Sachen Klassenerhalt. Sechs Punkte liegt man bereits vor Schlusslicht Altach. „Im Abstiegskampf werden so viele Kräfte frei, gehen so viele Türen zu, weil der Druck unheimlich groß ist. Deshalb sind wir gut beraten, die Kirche im Dorf zu lassen“, so Silberberger vor dem Duell mit dem LASK. Sabitzer, am Samstag Torschütze beim 2:0 über Ried, schlägt in eine ähnliche Kerbe. „Es ist trotzdem alles noch unheimlich eng. Im unteren Playoff kann immer jeder jeden schlagen. Die Reise ist noch nicht beendet“, legt der 21-Jährige dar.