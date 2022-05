Ochsner: „Unser Planet drückt es nicht durch“

In den letzten fünf Jahren hat die Nachfrage nach Wärmepumpen des von Linz aus agierenden Unternehmens kontinuierlich angezogen. Die Corona-Pandemie und nun auch die durch den Krieg in den Fokus gerückte Energieproblematik sorgten nun für massive Schübe, die Ochsner am Produktionsstandort in Stadt Haag fordern. Das neue Lager ist bereits wieder komplett ausgelastet. Platz für einen weiteren Ausbau? Fehlanzeige. In Oed hat sich das Unternehmen bereits neben der Westautobahn Flächen gesichert, nächstes Jahr soll hier der Baustart erfolgen.