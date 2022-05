Ex-Pilot klagt an: Finale jetzt vor Gericht

Zum Showdown zwischen einem Fluglehrer und Funktionären der Union-Sportfliegergruppe Ybbs mit Standort am Flugplatz St. Georgen am Ybbsfelde kam es am Landesgericht St. Pölten. Dabei musste sich ein ehemaliges Vereinsmitglied wegen versuchter Nötigung verantworten. Laut Staatsanwaltschaft wollte sich der Angeklagte einen persönlichen Vorteil erschleichen. Der 32-Jährige hatte, wie berichtet, schwere Anschuldigungen gegen Vereinsmitglieder erhoben. Dabei ging es um manipulierte Flugaufzeichnungen, Mobbing und sexuelle Belästigung. Ein Verfahren gegen einen hochrangigen Funktionär ist derzeit noch anhängig.