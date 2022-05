Ski-Dame beendet Karriere: „Es ist beängstigend“

Nach 136 Weltcuprennen ist also Schluss. Seit 2009 war sie mit an Bord. 2012 gewann Mielzynski in Ofterschwang den Slalom - und schreib damit Geschichte: Es war der erste kanadische Damen-Sieg in dieser Disziplin seit 41 Jahren. Bei der Weltmeisterschaft 2015 in Vail/Beaver Creek schnappte sie sich etwas überraschend die Silbermedaille im Mannschaftswettbewerb.