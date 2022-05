Brutaler Absturz von Dominic Thiem nun Gewissheit

Nun ist es Gewissheit: Dominic Thiem hat wie befürchtet seinen Platz in den Top-100 des ATP-Rankings verloren. Erstmals seit 3. März 2014 wird der nun 28-jährige Niederösterreicher, der zwischenzeitlich schon auf Platz 3 gestanden war, nach seiner fast zehnmonatigen Verletzungspause am 9. Mai nicht mehr in diesem Kreis aufscheinen. Damit ist gar kein Österreicher mehr in den Top-100 vertreten. Das hat es schon seit über 36 Jahren nicht mehr gegeben.