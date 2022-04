Wendemanöver führte zu Unfall: zwei Verletzte

Der Osttiroler wollte gegen 16.50 Uhr sein Fahrzeug auf Höhe des Kraftwerkes Töplitsch wenden, dazu hielt er zuerst in einer Bushaltestelle an und vergewisserte sich, dass kein Fahrzeug kommt. Dann setzte er laut eigenen Angaben den Blinker und wollte in Richtung Villach wenden. In diesem Moment lenkte ein 24-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach seinen Pkw in Fahrtrichtung Spittal und kollidierte mit dem Auto des 26-Jährigen.