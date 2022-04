18-jähriger macht Wheelie, überholt dabei Polizei

Das war nicht die allerklügste Idee! Mit 125 km/h und auf nur einem Reifen, einem sogenannten Wheelie, überholte ein Linzer (18) in einer 60er-Beschränkung eine Polizeistreife.Eine Linzer Streife konnte am 28. April 2022 zwischen 19:30 Uhr und 20:30 Uhr in der Wiener Straße im Bereich zwischen Kaserne Ebelsberg und Kreisverkehr Mona-Lisa-Tunnel zwei Motorradlenker anhalten, welche massive Geschwindigkeitsüberschreitungen setzten. Ein Probeführerscheinbesitzer raste auf der B1 stadtauswärts in der 60er-Zone mit 125km/h und fuhr zuvor mit einem Wheelie am Streifenwagen vorbei. Der zweite Motorradfahrer, ebenfalls ein Probeführerscheinbesitzer, war im Ortsgebiet bei erlaubten 50 km/h mit 110 km/h unterwegs. Beide Motorradlenker werden angezeigt.