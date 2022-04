Zweiter Sieg für BC Vienna im BSL-Viertelfinale!

Die Wiener könnten am Samstag mit dem dritten Erfolg gegen die Niederösterreicher als einziges Team bereits ins Halbfinale einziehen. In den drei übrigen Duellen sind mindestens vier Partien nötig. Am engsten verlief am Donnerstag das Match in Kapfenberg, wo die Gastgeber im Finish den knappen Sieg gegen die Burgenländer ins Trockene brachten.