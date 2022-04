Demonstrant hielt Zivilpolizist für Angreifer

Gerichtliches Nachspiel für eine Corona-Demo am 15. Dezember in Linz: Ein Demonstrant soll Widerstand gegen die Aufnahme seiner Personaldaten geleistet und sich der Verhaftung widersetzt haben. „Ich haben den Mann nicht als Polizisten erkannt“, jammerte der 43-Jährige am Donnerstag vor Gericht. Freispruch.