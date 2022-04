Fixplatz in Europa League? Vizemister Sturm hofft

Platz zwei zahlt sich aus! Sie dürfen zumindest in der zweiten Runde der Champions-League-Qualifikation einsteigen. Bleiben russische Klubs von der UEFA ausgeschlossen, oder qualifiziert sich der Europa-League-Sieger 2022 über die Liga für die Champions League, steigen die Grazer in der 3. Runde ab Anfang August ein. Das bedeutet im schlechtesten Fall die Teilnahme an der Europa-League-Gruppenphase und liefert Sportchef Andreas Schicker Argumente, die er im Werben um neue Kräfte gut gebrauchen kann.