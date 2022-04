Ab 18.30 LIVE: Sturm Graz gegen Red Bull Salzburg

Der Trainer betonte bereits am Sonntag, dass man „noch ein bisserl was vor“ habe. „Den Cupsieg klar machen ist das Ziel.“ Dies habe man auch in Graz „im Hinterkopf“, so Jaissle am Dienstag. „Wir müssen einmal schauen, wie wir es personell angehen. Das entscheiden wir kurzfristig.“ Ilzer dazu: „Es ist nicht wesentlich, wer bei Salzburg in der Startelf steht, sie haben einen doppelt besetzten Top-Kader.“