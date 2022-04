Für den Sommer sicheren Badespaß lernen

Schwimmen in Naturgewässern

Seit Beginn der Corona-Pandemie hieß es diesbezüglich leider oft: Bitte warten! „Heuer konnten wir zum Glück alle Schwimmkurse wie geplant durchführen“, freut sich Doris Horvath von der Wasserrettung St. Pölten. Allein in der Landeshauptstadt fanden im heurigen Schuljahr acht solche Ausbildungen statt. Das sei gerade vor dem Sommer wichtig, weil in Naturgewässern oft andere Bedingungen als im Pool herrschen.