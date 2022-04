Das Stadion ist nicht die größte LASK-Baustelle

Womit auch der einsame LASK-Entscheidungsträger seinen Anteil an dem hat, was sich sportlich desaströs so liest: 1:1 in Hartberg 0:2 , gegen Ried, 1:1 bei Admira, 0:0 in Altach, 2:1 daheim gegen zehn Altach-Balltreter sowie nun 0:4 in Tirol.Bilanz desaströs Ein Abschneiden, das selbst für einen echten Abstiegskandidaten dürftig wäre. Aber für einen Verein mit dem Ziel Europacup? Und für einen Trainer und Sportchef, die offiziell bestellt worden sind, um den Abwärtstrend zu stoppen? Wieland und Vujanovic haben den eher beschleunigt!