Flüchtlingschaos in Hotel Ananas wird immer größer

Die Ironie dieses drohenden Schicksals: Obwohl geräumt wird, wurden am Montag neuerlich und auch für die Sozialarbeiter überraschend 100 Flüchtlinge einquartiert. Ein Hoffnungsschimmer: Der 1971 gegründete Fonds für temporäres Wohnen der Stadt Wien mit dessen Geschäftsführer Stefan Hawla bietet via „Krone“ seine Kompetenz an.