Takacs besuchte moldauisches Erstaufnahmezentrum

„Dürfen nicht die Not der lokalen Bevölkerung vergessen"

Auch Andreas Knapp, Vorstandsvorsitzender der Stiftung „Nachbar in Not“ und Generalsekretär für Internationale Programme der Caritas Österreich, war am Montag nach Moldau gereist. Er sprach mit vielen Betroffenen. „Wir brauchen bei der Hilfe einen langen Atem“, konstatierte Knapp. Was im kleinen Moldau bereits alles „auf die Beine gestellt wurde, ist beeindruckend, ebenso, wie die Zusammenarbeit im Land funktioniert. Die Hilfe wird von den Betroffenen wertgeschätzt“, berichtete Knapp, der seit Montag zahlreiche Programme besuchte. „Wir dürfen in der Not aber nicht die Not der lokalen Bevölkerung vergessen“ forderte der Caritas-Auslandshilfe-Generalsekretär.