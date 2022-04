Trauriges Thema Nr. 1 | Gut gelaunter Mensch

Trauriges Thema Nr. 1: Und plötzlich rückt so vieles in den - persönlichen - Hintergrund. Die neuen Schreckensmeldungen aus der Ukraine, der Vorarlberger Wirtschaftsbund-Sumpf oder die Twitter-Machtübernahme durch Elon Musk. Trauriges Thema Nummer 1 in den „Krone“-Redaktionen von Wien bis Bregenz war Dienstag früh der tragische Tod von Sport-Ressortleiter Peter Frauneder. Er war für alle überraschend 54-jährig am Montag Abend nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben. Die Redaktion trauert - mit der Familie - um einen in höchsten Maße engagierten und sachkundigen Mitarbeiter, vor allem aber um einen stets lustigen und herzensguten Kollegen. Die Nachricht vom Tod des kompetenten Sportreporters, der fast 30 Jahre für die „Krone“ aktiv war, erschüttert freilich nicht nur die Kollegenschaft.