Wohl 3 Mio. mehr - Flucht noch lange nicht zu Ende

Das UN-Flüchtlingskommissariat (UNHCR) rechnet in diesem Jahr jetzt mit insgesamt 8,3 Millionen Menschen, die aus der Ukraine fliehen, sagte eine UNHCR-Sprecherin am Dienstag in Genf. Die Schnelligkeit, mit der die Flüchtlingskrise sich entwickle, sei in jüngster Zeit beispiellos, sagte die Sprecherin.