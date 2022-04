Fluchtbewegung aus der Ukraine reißt langsam ab

Nur ein Drittel der Notunterkünfte besetzt

Der aktuelle Rückgang der Zahlen zeigt sich auch in den Notunterkünften für die gerade Angekommenen. Von den 3500 Plätzen, die in Wien dafür bereitstehen, ist derzeit nur ein Drittel besetzt. Diese Schlafmöglichkeiten stehen auch jenen zur Verfügung, die weiterreisen wollen. In dem für sie etablierten Ankunftszentrum waren in Wien vor zwei Wochen noch 1200 Personen untergebracht, jetzt sind es 850. Die Zahlen waren hier zuletzt wieder leicht angestiegen. Insgesamt haben das Ankunftszentrum seit der Öffnung 36.200 Menschen nutzen können.