Facebook-Brille mit Kamera & Lautsprecher im Test

In der Nutzung ist die Facebook-Brille eher hakelig - das fängt beim Ladeetui an, das sehr heikel ist, was den magnetischen Kontakt zur Brille und folglich das Aufladen angeht. Beim Einlegen gilt es, genau darauf zu achten, dass die Metallkontakte auch tatsächlich aufliegen. Der Schieber, der als Einschalter dient, reagierte im Test nicht immer zuverlässig. Bei der Verbindung mit dem Smartphone müssen zwingend Updates eingespielt werden, bevor man die Brille überhaupt nutzen kann. All das gestaltet auch Pairing-Vorgang und die Ersteinrichtung ziemlich kompliziert.