Umsichtiger Hausarzt auf dem Land dringend gesucht

Großer Bedarf an Medizinern

Mit dieser und anderen Maßnahmen wird versucht, die vielen bevorstehenden Pensionierungen weitreichend abzufedern. Dennoch gerät so manche Gemeinde schon jetzt gewaltig unter Druck. In Kukmirn verabschiedet sich Dr. Burkhard Benedek in den wohlverdienten Ruhestand.