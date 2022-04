Hagel kommt schneller zurück als die Dachdecker

„Es waren mehrere Gewitterzellen, die am Sonntagnachmittag Hagel brachten. Und in den kommenden Tagen bleibt die Luft gewitteranfällig“, sagt Josef Haslhofer von der Zentralanstalt für Meteorologie. „Krone“-Leser berichteten von Hagel in Steyr, Rohr im Kremstal, Neuzeug und Schärding. „Die Luft ist kalt, und das ist für Hagelbildung nötig. Derzeit sind die Aufwinde in den Wolken aber noch zu schwach, damit sich die Körner lange halten und groß werden. Die fallen rasch aus“, erklärt Haslhofer.