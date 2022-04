Frankreich-Wahl: Europa atmet auf

Am deutlichsten traten die Unterschiede vielleicht im jeweiligen Zugang zur EU hervor. Macron wurde nicht müde, die Bedeutung der deutsch-französischen Freundschaft als Motor der Union hervorzuheben, nicht zuletzt bei der Bewältigung der immensen Kosten der notwendigen Corona-Hilfen habe sich das neuerlich bewiesen. Und er warf Le Pen vor, aus der EU austreten zu wollen. Schließlich sei sie bei der letzten Präsidentschaftswahl vor fünf Jahren mit diesem Ziel angetreten - und gescheitert. Deswegen tue sie jetzt so, als habe sie ihre Meinung geändert. In Wahrheit wolle sie Frankreich aber immer noch aus der Union führen, sage das aber nicht offen.