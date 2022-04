Weltenbummler avancierte zum Matchwinner im Hit

Umfunktionierter Globetrotter

„Ein umgänglicher, angenehmer Typ“, lobte Neureiter den Winterneuzugang Eglseder. Der aus dem hohen Norden Deutschlands angeheuert war, wegen seines neuen Bürojobs in einer Beschlägefirma in Salzburg aufschlug. „Ein echter Weltenbummler, sein Bruder ist übrigens Profi bei Lok Leipzig“, führte Neureiter weiter aus. Der Ex-Flensburg-Kicker sammelt nach seinen Jokertoren zwei und drei also fleißig (Sympathie)-Punkte.