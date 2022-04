Die größte Eishöhle der Welt ist wieder bereit

In Inneren des Bergs hat es an die null Grad. Draußen, vor dem Höhlenportal auf knapp über 1600 Metern Seehöhe, bläst kalter Aprilwind die Schneeflocken vorbei. „Ein bisserl was ist noch zu tun. In den nächsten Tagen müssen wir noch Eiszapfen schießen“, sagt Reinstadler. Seine sechs Höhlenführer, in den Sommermonaten sind es über 20, müssen die Eiszapfen über den Wegen im Berg der Sicherheit wegen noch entfernen. „Am besten geht das mit einem Kleinkaliber-Gewehr“, lacht Reinstadler.