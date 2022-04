Mit Benni Raich auf den Gran Paradiso

Auf den Spuren des Königs der Alpen, dem Urvater aller Steinböcke in Europa, unternehmen Doppelolympiasieger Benjamin Raich und Kletterlegende Bernd Zangerl für eine ServusTV Bergwelten-Produktion eine Skitour im Gran Paradiso. Der Gran Paradiso ist mit 4.061 m der höchste Gipfel der Grajischen Alpen. Er zählt zwar zu den technisch „leichten“ Viertausender-Touren, jedoch sollte man seine Besteigung nicht unterschätzen. Immerhin sucht man hier - anders als an den prominenten Viertausendern in der Schweiz - vergeblich nach Seilbahnen. Die rund 2.101 Höhenmeter aus Pont in Valsavarenche (Aostatal) muss man komplett zu Fuß zurücklegen. Ein - zumindest konditionell - anspruchsvolles Unternehmen. Zu sehen ist das Bergabenteuer „Gran Paradiso - Die Könige der Alpen“ am Montag, dem 23. Mai ab 20.15 Uhr auf ServusTV.