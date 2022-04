Sorge: Blutkonserven werden schon knapp!

Es ist nur ein kurzer Pieks, dann fließen 500 ml Blut aus der Vene in den angehängten Beutel. „Mit der Abnahme hat man eine wirklich gute Tat vollbracht“, bestätigt Christian Steinscherer, Leiter des Blutspendedienstes in Graz. Gleich darauf wird die Blutspende in ihre drei Hauptbestandteile, die roten Blutkörperchen, die Blutplättchen und das Blutplasma, aufgetrennt. Parallel dazu durchläuft die Spende mehr als 20 Labortests.