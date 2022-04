LA-Legende Sergej Bubka: „Habe gebrochenes Herz!“

Die ukrainische Stabhochsprung-Legende Sergej Bubka hat sich in Italien bestürzt über den Krieg in seiner Heimat geäußert. „Ich habe ein gebrochenes Herz. Ich tue gerade alles, was ich kann, um Frieden zu bringen und mein Volk zu retten“, sagte der Präsident des Olympischen Komitees der Ukraine am Mittwoch laut Nachrichtenagentur Ansa. „Aber wir sind nicht allein und das ist wichtig. Die gesamte olympische Bewegung hält zur Ukraine“, fügte er hinzu.