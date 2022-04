Auktion für legendäres Maradona-Trikot gestartet

Echtheit angezweifelt

Nachdem die Auktion angekündigt worden war, hatte Maradonas Tochter Dalma behauptet, es handle sich um das Trikot, das ihr Vater nur in der ersten Halbzeit getragen habe, in der keine Tore gefallen waren. Sotheby‘s wies das zurück und verwies darauf, dass man Fotos habe, um die Echtheit des Trikots aus der zweiten Hälfte zu beweisen. Maradona hatte in der Pause das Shirt gewechselt und nach dem Spiel sein Trikot mit dem Engländer Steve Hodge getauscht. Hodge hatte das Kleidungsstück lange dem Nationalen Fußballmuseum in Manchester als Leihgabe zur Verfügung gestellt. Nun entschied er sich dazu, es zu verkaufen.