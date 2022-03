Ikone Diego Maradona aus „FIFA 22“ entfernt

„Aufgrund einer Klage Dritter müssen wir Diego Maradona aus FIFA Ultimate Team-Packs, der Ultimate Draft und dem Soccer Aid World XI-Team entfernen. Diego Maradonas ICON-Items sind daher nicht mehr in Packs, SBCs und der FUT-Draft verfügbar. Die Preisspanne dieser Items wurde bis auf Weiteres festgelegt“, gab EA in „FIFA 22“ an.