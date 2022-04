Legendäres Maradona-Trikot von 1986 versteigert

Das Trikot, das der argentinische Fußballstar Diego Maradona bei der Weltmeisterschaft 1986 in Mexiko im Viertelfinale gegen England getragen hat, wird in London versteigert. Laut dem Auktionshaus Sotheby‘s könnte es bis zu sechs Millionen britische Pfund (umgerechnet ca. 7,2 Millionen Euro) bringen. Die Auktion im Internet soll am 20. April beginnen. Bis zum 4. Mai können Gebote abgegeben werden.