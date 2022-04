Vermisste Tiere und Vierbeiner zur Vergabe

Der stattliche Belgische Schäferhund John (vier Jahre) ist freundlich, motiviert und mit Feuereifer im Training dabei! Leider hat er Probleme damit, sich an den Tierheimalltag zu gewöhnen und braucht besonders in Frustsituationen erfahrene und konsequente Menschen, die wissen, mit ihm umzugehen. Für John wird ein aktives Zuhause in einer ruhigen Wohngegend gesucht, wo er sich endlich entspannen und glücklich sein kann! Rückfragen im TierQuarTier unter Tel.: 01/734 1102 - 115 oder per Mail an hundevergabe@tierquartier.at