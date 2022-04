Auf Schnee-Intermezzo folgen frostige Nächte

Auch wenn sich so mancher ungläubig die Augen reiben musste und wohl wenig erfreut über den Anblick war: Tatsächlich hat man am Dienstag mancherorts noch einmal Schneeflocken erspähen können - sogar bis in tiefe Lagen, wie etwa in St. Pölten. Und auch die kommenden Tage versprechen nicht allzu gemütlich zu werden. Auch Frost begleitet uns durch die Nächte.