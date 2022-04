Dornbirn-Coach Akagündüz ist zurückgetreten

Domig sprach von einer einvernehmlichen Trennung, nachdem Akagündüz nach dem Spiel am Ostermontag seinen Rücktritt angeboten habe. Der 44-Jährige hatte das Traineramt in Dornbirn erst Mitte Dezember angetreten. In den letzten fünf Saisonspielen wird Klaus Stocker als Interimscoach den Zweitligisten im Abstiegskampf betreuen. Der 55-jährige Co-Trainer war schon im Herbst nach der Trennung von Eric Orie vorübergehend eingesprungen. Der Niederländer Orie ist übrigens seit wenigen Tagen als Sportdirektor in Dornbirn wieder an Bord.