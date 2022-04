Ostern des Krieges | Sinnlose Gespräche mit Putin

Sinnlose Gespräche mit Putin. Ostern bleibt in der halben Welt vom Ukraine-Krieg dominiert. In Rom meldete sich nicht nur der Papst zum schrecklichen Geschehen mitten in Europa zu Wort, sondern auch der italienische MinisterpräsidentMario Draghi, der sich ernüchtert von den diplomatischen Versuchen, KremlchefWladimir Putinzu einem Waffenstillstand im Ukrainekrieg zu überzeugen, zeigt. In einem Interview mit der Tageszeitung „Corriere della Sera“ meinte er: „Ich fange an zu denken, dass diejenigen recht haben, die sagen: Es ist sinnlos, mit ihm zu reden, man verliert nur Zeit.“ An eine Reise zu Putin wie der österreichische Bundeskanzler Nehammer denkt Draghi längst nicht, selbst Telefonate, die er vor Beginn des Krieges und danach noch einmal mit Putin geführt hat, scheint der italienische Regierungschef für sinnlos zu halten, wenn er sagt: „Ich habe den Eindruck, dass der Schrecken des Krieges mit all dem Gemetzel, mit all dem, was den Kindern und Frauen angetan wird, völlig losgelöst ist von den Worten und Telefonaten.“ Da dürfte der erfahrene italienische Regierungschef leider richtig liegen.