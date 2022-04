Medwedew prophezeit Zahlungsunfähigkeit Europas

Medwedew schwärmt von „offenem Eurasien“

Medwedew war von 2008 bis 2012 Präsident, zwischen zwei Amtszeiten von Wladimir Putin, der bis heute regiert. Noch schärfer als dieser in seinen öffentlichen Äußerungen hatte Medwedew in den vergangenen Wochen Stimmung gegen die Ukraine gemacht. Es wäre nicht verwunderlich, wenn die Ukraine das gleiche Schicksal erleiden würde wie das Dritte Reich, hetzte er Anfang April auf Telegram: „Das ist der Weg für so eine Ukraine.“ Aber der Zusammenbruch könne den Weg für „ein offenes Eurasien von Lissabon bis Wladiwostok“ öffnen.