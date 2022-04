Traiskirchen schafft den Sprung ins Viertelfinale

Der Kampf um das achte Play-off-Ticket brachte in Traiskirchen Spannung bis in die Schlussminute. Jakob Lohr gelang 53 Sekunden vor Schluss mit einem Dreipunkter für die Timberwolves der Gleichstand zum 58:58, auf der Gegenseite traf aber auch Aaron Falzon aus der Distanz. Taveion Hollingsworth machte mit drei verwandelten Freiwürfen in den letzten Sekunden alles klar.