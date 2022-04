Mitbewohnerin (32) mit dem Umbringen bedroht

Gefährliche Drohung in Spittal an der Drau in Kärnten: Am Karsamstag eskalierte ein Streit in einem Einfamilienhaus, in dem eine Polin (48) und eine Slowakin (32) gemeinsam ein Zimmer bewohnten. Nach einer Auseinandersetzung bezog die Slowakin zuerst ein anderes Zimmer - dann wurde sie mit dem Umbringen bedroht.