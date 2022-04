Etwas Verlieren, um es wieder zu finden

Vom Dorfplatz in Sulzberg nehme ich mit dem Auto eine wenig befahrene, enge Straße, die zu einem Waldrand führt. Immer wieder muss ich auf Schritttempo drosseln, weil mir so viele Spaziergänger begegnen, die mich feindselig anblicken, so in der Art: Wie kann man hier nur mit dem Auto fahren? Ich gelange auf eine Anhöhe. Die Frauenstimme im Navi säuselt „Ankunft“. Ich steige aus. Ein atemberaubender Panoramablick weitet sich vor mir. Ein Dreiländerblick, wie die Sulzberger stolz sagen. Tief hinein in den Bregenzerwald, hinaus in die Berge der Ostschweiz und hinüber ins Allgäu. Endlich ist Frühling gekommen, obwohl noch hie und da am schattigen Waldrand die letzten Schneenester liegen.