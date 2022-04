Zeugenaufruf nach Radunfall mit Hund

Passiert ist der Vorfall am Freitag gegen 14.30 Uhr am Geh- und Radweg am Wagrain in Graz-Straßgang: Ein von seinem Besitzer abgeleinter Hund sprang laut bellend aus dem Graben in Richtung eines auf Inlineskates fahrenden Buben (12). Ein herankommender Radfahrer musste eine Vollbremsung einlegen, dabei schleuderte es ihn über den Lenker auf den Asphalt.