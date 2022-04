„Wir sprechen von Wachstum“

„Keine Preisobergrenze bei Treibstoff“

In einem Punkt zeigt sich der Finanzminister klar entschlossen: Von einer Preisobergrenze etwa bei Benzin und Diesel hält er nichts: „Das war in Ungarn und Slowenien ein Mittel im Wahlkampf, bewährt hat es sich nicht. Die Leute sind in langen Schlangen vor den Tankstellen gestanden.“