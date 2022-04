Entzückender Babyboom in der Tierwelt Herberstein

Aber nicht nur die Geburtenrate lässt die Bewohnerzahl steigen. Pünktlich zum Saison-Opening zog die 86. Tierart in Herberstein ein, die gleichzeitig auch die 5. Tierart am australischen Kontinent ist. Zwei Spitzschopftauben sind von einem Schweizer Zoo in die Oststeiermark übersiedelt und haben nun mit unserem Kookaburra Weibchen Heidi eine neue Vogelvoliere bezogen. Weitere tierische Kollegen in der australischen Wohngemeinschaft sind Emus, Kängurus und Trauerschwäne.