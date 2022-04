Ab 17 Uhr LIVE: TSV Hartberg gegen Admira

Man habe bereits in der Vorwoche beim 0:0 in Ried Fortschritte gemacht, betonte Schmidt. „Da waren wir schon torgefährlicher.“ Trotzdem ist der Bann noch immer nicht gebrochen, was für eine gewisse Unruhe im Kader sorgt. „Natürlich ist das in der Mannschaft ein Thema“, gestand Schmidt, der nun auf einen erlösenden Sieg hofft. „Es wird die Frage sein, welche Mannschaft freier und selbstbewusster wird spielen können.“