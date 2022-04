Ab 17 Uhr LIVE: SV Ried gegen WSG Tirol

Ried hat in der Bundesliga und in der 2. Liga daheim gegen Wattens eine makellose Siegbilanz, ein Punkteverlust wäre quasi Neuland. Zuletzt gab es gegen die Truppe von Trainer Thomas Silberberger am 19. Februar einen 3:2-Sieg vor den eigenen Fans. Die Tiroler konnten ihrerseits im Herbst das erste Saisonduell mit den Oberösterreichern in Innsbruck mit 4:2 für sich entscheiden. Die beiden Rieder Treffer erzielte damals SVR-Stürmer Seifedin Chabbi, der gegen Hartberg nach seiner in der Winter-Vorbereitung erlittenen Ellenbogenverletzung eingewechselt wurde und somit sein Comeback gab.