Corona sorgte für Rückstau bei der Wohnbeihilfe!

Zweitweise zwei Drittel krank oder in Quarantäne

Am Mittwoch wollten wir noch wissen, was denn FPÖ-Politiker Haimbuchner selber zu diesem Missstand sagt. Seine Stellungnahme: „In den letzten Wochen und Monaten ist es leider tatsächlich zu einem Rückstau bei der Bearbeitung von Anträgen gekommen. Der Grund dafür ist, dass zeitweise bis zu zwei Drittel der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erkrankt bzw. in Quarantäne waren und zusätzlich immer noch Personal in den Krisenstäben eingesetzt ist.“ Man setze alles daran, das Verzögerungen die Ausnahme bleiben.