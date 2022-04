Media-Markt-Mutter Ceconomy stellt sich neu auf

Ceconomy stelle sich darauf ein, dass die Rahmenbedingungen „auf Sicht ruppig bleiben werden“. Auch von den wirtschaftlichen Folgen des russischen Einmarschs in der Ukraine bleibt die Holding nicht ganz verschont. Ceconomy zog sich zwar bereits 2018 aus Russland zurück und die Märkte in dem Land gingen an das heimische Unternehmen M.Video. Ceconomy erhielt im Gegenzug eine Beteiligung an M.Video, rund 15 Prozent hält das deutsche Unternehmen an dem Konzern. Doch durch die Russland-Sanktionen hat Ceconomy nur eingeschränkten Zugriff auf die Anteile.